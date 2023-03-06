«Безусловно, лучший день рождения». Мазепин получил тортом в лицо на Килиманджаро

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с дня рождения. 2 марта Мазепину исполнилось 24 года.
«Спасибо всем за поздравления с днём рождения! Неделя в горах Килиманджаро, безусловно, это лучший день рождения, который у меня когда-либо был», — написал Мазепин.
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта прошлого года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
Ранее Европейский суд приостановил часть санкций по отношению к пилоту. В соответствии с решением суда Никита теперь вновь имеет возможность выступать в Формуле-1 и любых других международных соревнованиях, которые полностью или частично проходят на территории Европейского союза.
Никита Мазепин показал, как тренирует шею:
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