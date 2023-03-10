Стало известно, почему один из ведущих инженеров «Феррари» решил уйти в «Макларен»

Редактор итальянского Motorsport Франко Нуньес рассказал о причинах, которые могли сподвигнуть главу отдела аэродинамики «Феррари» Давида Санчеса покинуть команду и перейти в «Макларен». Нуньес отметил, что это всё является частью перестройки команды под требования Вассёра, а сам уход не связан с неудачным выступлением команды на Гран-при Бахрейна.

«Вы когда-нибудь наблюдали, как змея сбрасывает кожу? Это необходимый процесс, который нужен, чтобы расти и развиваться дальше. Подобное сейчас происходит и с «Феррари» под руководством Вассёра.

Санчес был генератором идей, в то время, как технический директор Энрико Кардиле прагматично отделял совсем уж безумные предложения коллеги от тех, в которых может быть толк. Сейчас этого партнёрства больше нет, потому что Санчес не видит своего места в проекте и думает о возвращении в «Макларен», где Андреа Стелла заново собирает команду из Уокинга. Время выбрано не случайно, он начнёт новое приключение перед новым сезоном после садоводческого отпуска. И, стоит понимать, что этот уход не связан с провалом команды в Бахрейне.

Вассёр объявил о походе за титулами, и мы видим, как команда на этом пути теряет людей. Не будет сюрпризом, если и другие сотрудники решат уйти, будучи недовольными нынешней политикой команды. Сейчас Вассёр находится в весьма деликатной ситуации, но не вызывает сомнений, что у него в голове есть чёткий план.

Процесс преобразования «Феррари» происходил без официальных пресс-релизов. Остаётся надеяться, что также в тишине пройдёт и процесс приобретения новых талантливых сотрудников», — написал Нуньес в своей колонке.