Вассёр прокомментировал слухи о приходе Симоне Ресты на роль технического директора

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду на роль технического директора Симоне Ресты, ныне занимающего аналогичную должность в «Хаасе».

«Я не хотел бы обсуждать условия контракта Санчеса, потому что это касается только сотрудника и компании. Я не хочу раскрывать никаких подробностей. Я просто хочу пожелать Давиду удачи в будущем.

Симоне Реста? В первую очередь — он технический директор одной из наших клиентских команд и он хорошо работает с Гюнтером Штайнером. Наши планы не предусматривают его присутствия», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport.

Напомним, об уходе Санчеса стало известно параллельно с новостью о проблемах с другим ключевым функционером «Феррари» – спортивным директором Лораном Мекисом, получившим предложение о переходе от руководства Формулы-1, Международной автомобильной федерации (ФИА) и «Альпин».