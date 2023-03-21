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Инсайдер назвал причину неявки Ферстаппена на собрание «Ред Булл» после квалификации

Инсайдер назвал причину неявки Ферстаппена на собрание «Ред Булл» после квалификации
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен не посетил субботнее собрание команды после квалификации Гран-при Саудовской Аравии из-за плохого самочувствия, сообщил в подкасте Formule 1 голландский журналист Эрик Ван Харен.

Команда договорилась с Ферстаппеном о его уходе со встречи, чтобы он успел восстановиться перед воскресной гонкой. Напомним, ранее голландца раскритиковал за подобное решение чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг.

Гран-при Саудовской Аравии. Гонка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20.728.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.
7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.
8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.
9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

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