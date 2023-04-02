Пилоты «Феррари» набрали наименьшее число очков за три этапа с 2009 года
Поделиться
Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс установили исторический антирекорд по итогам трёх минувших Гран-при сезона-2023.
Сайнс и Леклер суммарно набрали за этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии 26 очков, что является худшим результатом с 2009 года – тогда, по действующей системе начисления очков, бразилец Фелипе Масса и финн Кими Райкконен набрали всего три очка.
Ниже приведены очки «Феррари» за первые три Гран-при сезона в течение последних пяти лет:
2023 год – 26 очков;
2022 год – 104 очка;
2021 год – 42 очка;
2020 год – 27 очков;
2019 год – 73 очка.
Напомним, Шарль Леклер не смог финишировать в гонке Гран-при Австралии, сойдя на первом же круге. Карлос Сайнс стал 12-м.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
20:44
-
20:42
-
19:55
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
17:45
-
16:55
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:41
-
15:24
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:26
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:24
-
12:23
-
12:13
-
12:12
Партнерский контент