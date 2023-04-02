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Пилоты «Феррари» набрали наименьшее число очков за три этапа с 2009 года

Пилоты «Феррари» набрали наименьшее число очков за три этапа с 2009 года
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Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс установили исторический антирекорд по итогам трёх минувших Гран-при сезона-2023.

Сайнс и Леклер суммарно набрали за этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии 26 очков, что является худшим результатом с 2009 года – тогда, по действующей системе начисления очков, бразилец Фелипе Масса и финн Кими Райкконен набрали всего три очка.

Ниже приведены очки «Феррари» за первые три Гран-при сезона в течение последних пяти лет:

2023 год – 26 очков;
2022 год – 104 очка;
2021 год – 42 очка;
2020 год – 27 очков;
2019 год – 73 очка.

Напомним, Шарль Леклер не смог финишировать в гонке Гран-при Австралии, сойдя на первом же круге. Карлос Сайнс стал 12-м.

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