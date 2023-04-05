Сейвуд: главе «Хайтека» нужно убедить всех в Ф-1, что Мазепин не вовлечён в его проект
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд считает, что владелец «Хайтека» Оливер Оукс должен всех убедить в том, что с его заявкой на участие в Формуле-1 никак не связан российский предприниматель Дмитрий Мазепин.
«Мистер Оукс, похоже, намерен продвигать вперёд свои планы по созданию собственной заявки для «Хайтека» в 2026 году. Говорят, что он получил необходимые деньги от кого-то в Дубае и скоро сделает объявление, но скептики утверждают, что Дубай хорошо известен как место, где русские всё ещё ведут бизнес, и поэтому ему нужно найти способ убедить всех в Формуле-1, что в этом деле нет никакого участия Мазепина, даже если нет никаких бумажных следов, ведущих в Россию», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.
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