Баттон: Хэмилтон не чувствует машину — это главная проблема

Чемпион мира — 2009 Дженсон Баттон назвал главную проблему для пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в этом сезоне.

«Главная проблема Хэмилтона в этом году — это то, что он не чувствует машину. Его манере езды свойственно агрессивное нажатие педалей, активная работа рулём. Ему очень важно чувствовать поведение задней части машины. При такой конфигурации он её не чувствует, поэтому у него нет уверенности и он не может атаковать в полную силу. Современные машины очень коварны, особенно в квалификации, и если у тебя нет абсолютной уверенности, то ты не сможешь выжать максимум.

У Джорджа Расселла другой стиль пилотирования, поэтому эти проблемы не мешают ему. Джордж более спокойно работает рулём, управляя машиной через педали тормоза и газа. На него изменения посадки в кокпите влияют меньше, чем на Льюиса», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.