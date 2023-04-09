Руководство Гран-при Бельгии оценило шансы на сохранение места в календаре Ф-1

Гран-при Бельгии Формулы-1 может не состояться в 2024 году, сообщает издание HLN. Предстоящий этап на трассе Спа-Франкоршам, который пройдёт с 21 по 23 июля, является последним по контракту бельгийских организаторов с гоночной серией.
Возможный выход Гран-при из расписания обусловлен заявкой ЮАР на проведение этапа Ф-1 в 2024 году, однако, по, сообщению ресурса, южноафриканские организаторы могут не справиться с капитальным ремонтом трассы.
«Сейчас я настроена более оптимистично, чем год назад. В апреле приезжала делегация Ф-1, чтобы за два дня понять, что мы изменили на трассе с целью сделать предстоящий Гран-при ещё успешнее прошлогоднего. Мы убеждены в том, что соответствуем всем требованиям», – приводит HLN слова руководителя трассы Спа-Франкоршам Ванессы Маес.
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