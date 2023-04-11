Уиндзор: в Австралии всё завершилось так, как должен был закончиться ГП Абу-Даби — 2021

Известный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о финише Гран-при Австралии в текущем сезоне и сравнил его со скандальной гонкой в Абу-Даби в 2021 году, после которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира, опередив гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Гонка закончилась за машиной безопасности. Ничего не напоминает? Так должен был завершиться Гран-при Абу-Даби в 2021 году. Я не видел, чтобы кто-то из австралийских фанатов жаловался. Все хлопали, так было бы и в Абу-Даби, если бы гонка завершилась за машиной безопасности и Хэмилтон выиграл бы восьмой титул.

По-прежнему считаю мерзким, что у Льюиса Хэмилтона украли восьмой чемпионский титул в этом инциденте. Конечно, чемпионство не выигрывают и не проигрывают в одной гонке, я лишь говорю о решении», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.