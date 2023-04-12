Даниэль Риккардо: в течение многих лет искренне верил, что я лучший

Австралийский резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что считал себя лучшим гонщиком Формулы-1 до своего двухлетнего пребывания в «Макларене».

«Я всегда буду брать на себя какую-то часть ответственности. В течение многих лет я искренне верил, что лучший, поэтому, какой бы ни была ситуация, я смогу её преодолеть. Очевидно, что в «Макларене» мне было сложно этого добиться. Так что да, я осознал, что не идеальный гонщик и у меня действительно есть слабые стороны», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

В прошлом сезоне Даниэль выступал за «Макларен». Австралиец покинул команду, уступив место молодому соотечественнику Оскару Пиастри. Риккардо, в свою очередь, подписал контракт с «Ред Булл» в качестве резервного гонщика.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: