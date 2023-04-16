Риккардо: в «Ред Булл» шутят, что меня не вытащить из симулятора
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Австралийский гонщик, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о первом дне работы на симуляторе и признался, что такая деятельность ему нравится.
«Если честно, первый день работы на симуляторе с «Ред Булл» превратился в самую весёлую сессию в жизни. Я не был за рулём почти три месяца, и для меня всё было новым и захватывающим. Я вернулся туда, где у меня есть много приятных воспоминаний. Со мной был Саймон Ренни, и мы просто хихикали. Хороший день.
Сессии на симуляторе — настоящая работа. Ты приходишь и уходишь по графику. Но помню, что в тот день мне сказали, что я уже могу закончить, но я несколько раз отвечал: «Ещё один круг». Теперь в «Ред Булл» шутят, что меня трудно вытащить из симулятора», — цитирует Риккардо Speedcafe.
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