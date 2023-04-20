Штайнер назвал главную слабость машины «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о главной слабости болида американской команды сезона-2023.

«Мы сталкиваемся с трудностями на таких трассах, как в Бахрейне, где вам нужна стабильная задняя часть машины, где высокий уровень неровности асфальта и большая нагрузка на задние шины из-за затяжных поворотов. Задняя часть — это наша проблема, так что нам нужно работать над ней, но я не знаю, когда мы сможем добиться результата. Думаю, в этом наша слабость. Думаю, это комбинация механических и аэродинамических недостатков.

Сейчас мы работаем над многими вещами, и мы привезём новинки, когда будем уверены, что они дадут нам нужную прибавку и что их стоит производить, потому что деньги, которые мы можем потратить на обновления ограничены из-за потолка расходов. Сейчас мы ведём непрерывную работу в аэродинамической трубе, чтобы извлечь из этого максимальную пользу", — приводит слова Гюнтера Штайнера Speedcafe.