Штайнер оценил идею замены Ферстаппена на Хэмилтона в «Ред Булл»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем семикратного чемпиона Формулы-1 гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, контракт которого с немецкой командой истекает по окончании нынешнего сезона.

«А куда Льюис может пойти? Я не знаю. «Ред Булл» всё поставил на Макса Ферстаппена. Макс их человек. Так зачем им менять Макса на Льюиса?» — приводит слова Штайнера Daily Mail.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1. После трёх Гран-при в его активе 60 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 54 балла. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (45 очков). Хэмилтон занимает четвёртую позицию (38 баллов).

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