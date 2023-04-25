Штайнер: топ-команды не смотрят в сторону Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о недавнем доминировании «Мерседеса» в Формуле-1, а также высказался о пилоте немецкой команды Льюисе Хэмилтоне. Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона.

«Я не сомневаюсь в способностях Льюиса, но я просто хочу сказать, что не вижу его в другом месте, потому что другие топ-команды не смотрят в его сторону. Одна команда не может всегда побеждать. Это соревнование. Формула-1 — это не Формула-Мерседес! «Мерседес» провёл восемь хороших лет, но ничто не вечно, как мы все знаем», — приводит слова Штайнера Daily Mail.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: