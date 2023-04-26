Штайнер: «Хаас» может набирать очки в каждой гонке. По крайней мере, такова наша цель
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о цели команды на нынешний сезон Формулы-1, подчеркнув, что американская команда способна набирать очки в каждой гонке сезона.
«Думаю, что наша машина не идеальна, но я не знаю, насколько хороши болиды соперников. В этом году вполне возможно, что наша машина будет набирать очки в каждой гонке. В любом случае это цель, так что давайте надеяться, что мы наберём очки в Баку», — приводит слова Штайнера Speedcafe.
Ранее Штайнер поделился мнением о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести отдельную квалификацию для спринта. Новый формат впервые будет опробован на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.
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