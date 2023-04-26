Французский штурман погиб после аварии на ралли-рейде в Марокко

Французский штурман Лоран Лихтлёйхтер погиб в аварии на ралли-рейде Марокко Desert Challenge, сообщает пресс-служба команды Xtremeplus.
Как информирует источник, трагический инцидент произошёл на 54-м километре спецучастка. Экипаж 237 в составе Патриса Гарруста и Лорана Лихтлёйхтер попал в аварию с другим участником гонки. Из-за низкой видимости соперники не увидели остановившийся автомобиль экипажа Гарруста, после чего произошло столкновение со стороны двери штурмана. От сильного удара машина загорелась.
Гарруст получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. В момент эвакуации он был в сознании. Что касается Лихтлёйхтера, то французский 40-летний штурман скончался на месте аварии.
«Это очень печальная новость, и мы глубоко опечалены. Мы потеряли дорогого друга, который был частью семьи Xtremeplus в течение 20 лет. У нас нет слов, чтобы выразить эту потерю. Наши мысли и соболезнования его семье. У него осталось трое прекрасных детей», — подчеркнул владелец и менеджер команды Xtremeplus Марко Пиана.
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