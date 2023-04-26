Штайнер объяснил, почему он не поддерживает появление новых команд в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил свою позицию относительно возможного прихода в серию новых команд.

«Вообще, решать не мне и не другим командам. Всё будет зависеть от федерации. Но моё мнение в том, что, если вы не видите преимущество для всех, зачем идти на это? Получается, что это недостаток. Если новички не принесут ничего ни спорту, ни другим командам, то это того не стоит.

Сейчас в Формуле-1 есть десять сильных команд. Слабых больше нет. Если кто-то придёт и будет полезен чемпионату, то мы все будем только рады этому. Но если это делать только ради расширения стартовой решётки, то зачем мне голосовать за уменьшение своей прибыли в будущем? Я не хочу говорить за другие команды, но их мнение схоже. Мы все в одной лодке, когда речь идёт о деловой стороне Формулы-1», — приводит слова Штайнера GPFans.