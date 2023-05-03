Штайнер оценил изменения формата уикендов со спринтерскими гонками

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новом формате спринтерских гонок, опробованном на Гран-при Азербайджана.
«Всё прошло хорошо. Это был только первый этап в таком формате, и нам нужно всё ещё раз обдумать. Например, если мы проводим квалификацию к Гран-при в пятницу, не слишком ли большим получается разрыв с событиями в воскресенье? Я ещё не знаю, каким будет вердикт, в промежутке между ними в субботу? Я ещё не знаю вердикта и не могу оценить, нужно ли что-то изменить, но в целом я доволен тем, что произошло. Это довольно напряжённый уикенд для команд и гонщиков, но, на мой взгляд, так и должно быть. С квалификацией в субботу было нескучно, и это то, чего мы хотим. Нужно изучить детали, чтобы понять, нужно ли нам вносить небольшие изменения или нет», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.
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