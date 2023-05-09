Чемпион Формулы-1 назвал две команды, которые его удивили больше всего на ГП Майами

Чемпион мира 2009 года, а ныне телевизионный эксперт Дженсон Баттон признался, что был удивлён выступлением «Мерседеса» и «Феррари» на недавно состоявшемся Гран-при Майами.

«Меня удивили две вещи: темп «Мерседеса», оба пилота которого здорово выступили в гонке, а также то, как показала себя «Феррари». Джордж вытащил всё из той машины. Он финишировал четвёртым, и нахожу это довольно впечатляющим – он был быстрее «Феррари», — приводит слова Баттона Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, лучшим в Майами среди гонщиков «Мерседеса» был Джордж Расселл, показавший четвёртый результат. Льюис Хэмилтон был шестым. Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер были пятым и седьмым соответственно. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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