Сайнс: я не могу нормально атаковать из-за шин
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о проблеме, из-за которой ему тяжело атаковать во время гонок Формулы-1.
«В данный момент я не могу нормально атаковать.
Особенно в гонке, когда ты атакуешь на одном круге, делаешь один хороший быстрый круг, а затем на следующем круге ты становишься медленнее аж на 0,3 секунды из-за шин.
Это значит, что у нас нет никакой гибкости по тому, можем мы атаковать или нет. Нам просто нужно поддерживать определённый темп, чтобы шины выдержали до конца», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Ранее экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что оба пилота «Феррари», Шарль Леклер и Карлос Сайнс, в настоящий момент не очень хорошо справляются со своей работой в команде.
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