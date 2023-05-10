Сайнс: я не могу нормально атаковать из-за шин

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о проблеме, из-за которой ему тяжело атаковать во время гонок Формулы-1.

«В данный момент я не могу нормально атаковать.

Особенно в гонке, когда ты атакуешь на одном круге, делаешь один хороший быстрый круг, а затем на следующем круге ты становишься медленнее аж на 0,3 секунды из-за шин.

Это значит, что у нас нет никакой гибкости по тому, можем мы атаковать или нет. Нам просто нужно поддерживать определённый темп, чтобы шины выдержали до конца», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что оба пилота «Феррари», Шарль Леклер и Карлос Сайнс, в настоящий момент не очень хорошо справляются со своей работой в команде.