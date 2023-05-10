Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: я не могу нормально атаковать из-за шин

Сайнс: я не могу нормально атаковать из-за шин
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о проблеме, из-за которой ему тяжело атаковать во время гонок Формулы-1.

«В данный момент я не могу нормально атаковать.

Особенно в гонке, когда ты атакуешь на одном круге, делаешь один хороший быстрый круг, а затем на следующем круге ты становишься медленнее аж на 0,3 секунды из-за шин.

Это значит, что у нас нет никакой гибкости по тому, можем мы атаковать или нет. Нам просто нужно поддерживать определённый темп, чтобы шины выдержали до конца», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что оба пилота «Феррари», Шарль Леклер и Карлос Сайнс, в настоящий момент не очень хорошо справляются со своей работой в команде.

Материалы по теме
Ральф Шумахер назвал самую большую проблему «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023