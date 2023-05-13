Эдди Джордан: Риккардо отличный парень, но Перес творит магию

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан сравнил австралийца Даниэля Риккардо и мексиканца Серхио Переса в качестве второго пилота «Ред Булл».

«Я много думал об этом и пришёл к выводу, что Риккардо не справился бы с работой в нынешнем «Ред Булл» лучше, чем Перес. Даниэль – отличный парень, он показал себя с лучшей стороны. Но, по моему мнению, Перес творит магию, и Риккардо не смог бы ехать так же хорошо», – сказал Джордан во время подкаста Formula For Success.

Риккардо выступал за «Ред Булл» в сезонах-2014–2018. В 2017 и 2018 годах австралиец провёл два полных сезона, имея в напарниках нидерландца Макса Ферстаппена. Риккардо завершил оба чемпионата выше голландца в личном зачёте, после чего покинул команду.