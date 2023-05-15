Риккардо назвал имя пилота Ф-1, который мог бы встречаться с Тейлор Свифт, исключив Алонсо

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо прокомментировал слухи, согласно которым пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может состоять в отношениях с певицей Тейлор Свифт. В начале апреля стало известно, что Алонсо прекратил отношения со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.
«Конечно же, это не Алонсо. Я не знаю, но думаю, что это может быть кто-то, кто интересуется искусством. Тейлор определённо производит впечатление большой певицы. А вот Шарль на днях как раз привёл в порядок старое пианино. Я это видел. Думаю, Алонсо любит гонки. Вероятно, только гонки. Мне кажется, что он всегда сосредоточен именно на гонках, поэтому я быстро исключил его из этих слухов», — сказал Алонсо в интервью ESPN F1.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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