Ландо Норрис прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи из-за чрезвычайной ситуации, вызванной проливными дождями в регионе, повлекшими наводнение.
«Я люблю гонки, но всеобщая безопасность важнее. Просим прощения у всех болельщиков, мы вернёмся в Имолу, берегите себя», — написал Норрис.
Напомним, этап сезона-2023 Формулы-1 в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая. Из-за обрушившейся на регион стихии многие учреждения остановили работу.
В настоящий момент Ландо Норрис занимает девятое место в личном зачёте пилотов нынешнего сезона с 10 очками. Возглавляет список двукратный чемпион мира, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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