Чемпионат мира по гонкам среди национальных команд планируется возродить в 2024 году

Британский бизнесмен сэр Кит Миллс возглавил инициативную группу по возвращению гонок на болидах среди национальных команд, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Миллс в данный момент находится на стадии переговоров с серией A1GP, которая будет проводить соревнования. Их бюджет оценивается в $ 100 млн.

Влиятельные люди под руководством Миллса уже достигли соглашения с несколькими сборными и треками. В частности, в новых гонах будут участвовать команды США, Канады, Великобритании, Китая, Италии и Саудовской Аравии. Обсуждаются варианты проведения этапов в Европе, Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в восточной Азии.

Болиды серии A1GP будут разгоняться до 350 км/ч, что сделает серию второй самой быстрой в мире – после Формулы-1. Предполагается, что сборная будет состоять из двух пилотов – одного опытного и одного молодого. Чтобы избежать конкуренции с Формулой-1, сезон будет проходить с декабря по июль.

Серия с гонками национальных команд уже проводилась в 2005–2009 годах, но была закрыта из-за проблем с финансированием.