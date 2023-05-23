Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер объяснил, почему Хэмилтону следует остаться в «Мерседесе»

Гюнтер Штайнер объяснил, почему Хэмилтону следует остаться в «Мерседесе»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что британскому пилоту Льюису Хэмилтону следовало бы остаться в «Мерседесе». Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой команды действует до конца этого года.

«Какие ещё варианты существуют у него? Я не думаю, что их много. Он находится на той стадии карьеры, когда привыкать к чему-то новому не очень позитивно. Полагаю, он несчастлив в этом году, потому что не выиграл ни одной гонки. Но в «Мерседесе» он провёл много хороших лет, поэтому ему нужно оставаться с теми, с кем он формировался», — приводит слова Штайнера Grandprix247.

В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Материалы по теме
Вольф сделал категоричное заявление о возможном новом контракте «Мерседеса» с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023