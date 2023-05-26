Сайнс выступил за введение поправки, исключающей злоупотребления пилотов в квалификациях

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс обратил внимание на важности введения поправки, которая исключит вероятность злоупотреблений со стороны гонщиков во время квалификаций. Сайнс считает, что было бы справедливо аннулировать время первого быстрого круга в финале, если второй закончился аварией, при которой ухудшаются результаты соперников.

«Это поправка, которую пилоты пытаются продвигать. Ведь если в первой попытке оказываешься в первом ряду стартового поля, то всегда переходишь ко второй, имея меньше шансов проиграть соперникам.

Это правда, что ещё в Баку в ФИА сказали нам, что собираются детально изучить этот вопрос, и, если окажется, что такие инциденты будут хотя бы наполовину преднамеренными, они пересмотрят его. Хотя непонятно, как они смогут узнать, намеренно это было или нет?» — приводит слова Сайнса GrandPX.news.

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