Алонсо — после блокировки от Переса: теперь буду на траектории на всех медленных кругах

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо иронично отреагировал на то, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес помешал ему на быстром круге в ходе первой тренировки Гран-при Монако.

«Эти парни просто невероятные. Невероятные… Теперь я буду оставаться на гоночной траектории на всех своих медленных кругах», – сказал Алонсо.

Напомним, по итогам первой тренировки Алонсо показал второе время. Лучшим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул пилот Льюис Хэмилтон, представляющий немецкую команду «Мерседес».

Гран-при Монако проходит с 26 по 28 мая. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, был отменён из-за наводнения в Имоле.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: