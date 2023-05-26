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Кристиан Хорнер прокомментировал обновления «Мерседеса»

Кристиан Хорнер прокомментировал обновления «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался на тему масштабных обновлений «Мерседеса» в преддверии Гран-при Монако.

«Честно говоря, я не изучал досконально обновления болида «Мерседеса». Визуально стал выглядеть немного по-другому. Но иногда видимые вещи имеют наименьшее значение. Какие-то тонкие детали, незаметные глазу, зачастую играют куда большую роль.

Они весьма существенно изменили болид, поэтому, скорее всего, в «Мерседесе» потратили значительную часть бюджета на эти новинки. Насколько хорошо они их используют – зависит от самой команды», – приводит слова Хорнера портал GP Blog.

Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в эти выходные, «Мерседес» привёз обновлённый болид с традиционными боковыми понтонами.

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