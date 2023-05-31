Названы преимущества, которые получит «Феррари» за счёт обновлений болида

Обновления, которые подготовила «Феррари», сделают авто команды более сбалансированным и более эффективным при прохождении быстрых поворотов. Кроме того, днище болида будет в большей степени соответствовать концепции, которую использует лидер чемпионата, австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Кроме того, в «Скудерии» за счёт новинок (а именно задней подвески) рассчитывают на меньший износ шин, с чем команда не раз сталкивалась по ходу нынешнего сезона «Королевских гонок», а также на лучшее сцепление с трассой. При этом ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявлял, что к предстоящему Гран-при Испании (2-4 июня) задняя подвеска готова не будет, а появится несколько позже.
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