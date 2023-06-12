Даниэль Риккардо – об уходе из «Макларена»: рад, что та глава закончена
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Резервный пилот «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо высказался об уходе из «Макларена», за который выступал с 2021 года.
«Я стал немного взрослее, и да, у всех нас есть немного гордости. Но я сумел взять на себя некоторую ответственность и могу сказать, что что я рад, что та глава закончена. Теперь я просто смотрю вперёд», — приводит слова Риккардо Total-Motorsport.
Напомним, Риккардо являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 годы, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. Риккардо провёл по два сезона в составе «Рено» и «Макларена».
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
Ранее Риккардо рассказал, как привыкал к новому статусу в начале нынешнего сезона.
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