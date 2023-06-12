Австрийский журналист: как думаете, стоит дать Мазепину возможность высказаться?

Австрийский журналист и главный редактор сайта Motorsport-Total Кристиан Ниммерволл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где коснулся темы отказа во въезде в Великобританию бывшему российскому пилоту Формулы-1 Никите Мазепину.

«Мне было бы интересно пригласить Никиту Мазепина на интервью. Хотя есть аргументы этого не делать. Следует ли предоставить ему возможность изложить свои аргументы? Хотели бы увидеть беседу с ним?» — написал Ниммерволл.

Напомним, Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите воспрещён въезд на территорию этой страны. Ранее сообщалось, что россиянин пытается «в срочном порядке» оспорить наложенные на него санкции.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею: