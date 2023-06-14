Инженер «Феррари» раскрыл, как сильно увеличилась производительность авто с новым пакетом

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа высказался о плюсах нового пакета, который команда подготовила для Гран-при Испании. Ранее пилот гоночного коллектива Карлос Сайнс рассказал, что изначально предполагалось, что новинки появятся намного позже.

«Пакет не обеспечил разницу ни в полсекунды, ни в семь десятых, как кем-то говорилось. Максимум это две-три десятых. Трасса в Барселоне действительно обнажает слабые стороны автомобиля. Так что это действительно позитивный момент – мы выполнили работу по обновлению автомобиля на одной из наиболее требовательных трасс. Мы понимаем, почему этот пакет работает, и считаем, что он открыл для нас новые возможности», — приводит слова Клиа Marca.

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