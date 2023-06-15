В «КАМАЗ-мастер» рассказали, от каких иностранных деталей они отказались за прошедший год

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» сообщила о том, от каких иностранных деталей она отказалась за прошедший год.
«В команде постоянно ведётся работа по импортозамещению. Так, например, спортивный двигатель, который с 2016 года был укомплектован только блоком управления российского производства, к настоящему времени укомплектовывается и датчиками российских производителей, обеспечивая при этом необходимые мощностные показатели и надёжность.
Также активно применяются другие материалы и детали российских производителей. К примеру, проведены положительные испытания распределительного вала, активно используются передовые покрытия деталей двигателя, а в системе смазки осуществлён переход на применение моторного масла российского производства», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.
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