Оруджев ответил, может ли «Ред Булл» специально тормозить Переса

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Ред Булл» специально тормозит Переса? Нет, специально никто его не тормозит. Но машину будут делать под более быстрого пилота, раз это быстрее. А другому придётся больше подстраиваться. Ну и, в конце концов, не надо требовать от Переса быть Максом, он не Макс. Банально Ферстаппен лучше Переса, и пора перестать удивляться, что там такая разница», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

На завершившемся в минувшие выходные Гран-при Канады Формулы-1 Перес финишировал на шестом месте. В общем зачёте сезона-2023 Перес теперь проигрывает Максу Ферстаппену уже 69 очков.

После гонки Перес выразил обеспокоенность своей скоростью.