Бергер назвал пилота молодёжной программы «Ред Булл», который первым получит место в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о представителе молодёжной программы «Ред Булл» Лиаме Лоусоне. Ранее Лоусона связывали с претендентом на замену голландского пилота Ника де Вриса в «Альфа Таури».

«Я высоко ценю молодого новозеландца Лиама Лоусона. В настоящий момент он отлично справляется с работой в высоко ценимой Супер Формуле. Впервые он привлёк моё внимание исключительно в позитивном ключе два года назад в DTM. Он был быстрее своего тогдашнего товарища по команде Алекса Албона. Он следующий из системы «Ред Булл», которого мы увидим в Формуле-1. Но без юниорской команды это было бы невозможно», — приводит слова Бергера F1-Insider.

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