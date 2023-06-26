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Юки Цунода выступит на «Нордшляйфе» вместе с Феттелем и Риккардо

Юки Цунода выступит на «Нордшляйфе» вместе с Феттелем и Риккардо
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода примет участие в гоночном шоу на трассе «Нюрбургринг». Мероприятие пройдёт 9 сентября. Юки сядет за руль «Хонды» NSX GT3 Evo и выступит вместе с Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо.

«Я никогда раньше не гонялся на «Нюрбургринге», поэтому действительно с нетерпением жду этого мероприятия в сентябре. Не могу дождаться, когда сяду за руль «Хонды» NSX GT3 Evo – невероятного автомобиля, машины-победительницы гонок GT3. «Нордшляйфе» — легендарная трасса, я только что проверил это в видеоигре Gran Turismo. И могу сказать, что мне очень понравилось», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Отмечается, что Цунода станет самым молодым гонщиком, который когда-либо принимал участие в этих соревнованиях. Заезд пройдёт на классической конфигурации трассы – «Нордшляйфе».

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