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Франц Тост: Риккардо может вернуться, если у нас не будет подходящих молодых гонщиков

Франц Тост: Риккардо может вернуться, если у нас не будет подходящих молодых гонщиков
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что команде, возможно, придётся прибегнуть к возвращению экс-пилота Даниэля Риккардо в случае, если молодые гонщики не будут готовы к следующему сезону.

«Философия нашей команды предельно ясна — всё решает конечный результат. Главным направлением «Альфа Таури» является обучение молодых пилотов. Но если на данный момент подходящих молодых гонщиков не окажется, то нам придётся прибегнуть к другому решению. Нет, конечно, есть прекрасные и перспективные пилоты, например, Иваса или Хаджар, но думаю, что им ещё рано переходить в Формулу-1. В любом случае мы ещё не обсуждали это», — приводит слова Тоста RaceFans.

Итальянская команда занимает последнее место в нынешнем розыгрыше Кубка конструкторов.

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