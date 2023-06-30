«Уильямс» нашёл нового технического директора

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда определилась со специалистом, который займёт пост технического директора. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1.
Имя человека, который будет работать на этой должности, пока не называется. При этом предполагается, что личность нового технического директора «Уильямс» раскроет до летнего перерыва.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 «Уильямс» покинул Франсуа-Ксавье Демезон, занимавший пост технического директора.
В настоящий момент «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе семь очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 очков). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (154 очка).
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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