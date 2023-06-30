Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» нашёл нового технического директора

«Уильямс» нашёл нового технического директора
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда определилась со специалистом, который займёт пост технического директора. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1.

Имя человека, который будет работать на этой должности, пока не называется. При этом предполагается, что личность нового технического директора «Уильямс» раскроет до летнего перерыва.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 «Уильямс» покинул Франсуа-Ксавье Демезон, занимавший пост технического директора.

В настоящий момент «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе семь очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 очков). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (154 очка).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Албон не рассматривает возвращение в «Ред Булл», несмотря на похвалу от Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023