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«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии

«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» подала протест на результаты гонки Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 2 июля, в Шпильберге.

По мнению британского коллектива, стюарды этапа не учли все выезды за пределы трассы, а это должно быть сделано. Ожидается, что представители «Астон Мартин» проведут встречу со стюардами.

Примечательно, что пилот «Макларена», британец Ландо Норрис финишировал менее чем в пяти секундах впереди Фернандо Алонсо. В случае пересмотра результата испанец может подняться на пятое место.

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.
5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.
9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

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