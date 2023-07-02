Обновлённые результаты Гран-при Австрии: Сайнс потерял два места, Хэмилтон позади Расселла

Международная автомобильная федерация опубликовала итоговую версию результатов Гран-при Австрии Формулы-1 с учётом всех штрафов, вынесенных уже после финиша гонки.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс из-за 10-секундного штрафа опустился на шестое место, пропустив вперёд Ландо Норриса и Фернандо Алонсо.

Льюис Хэмилтон пропустил вперёд напарника по команде Джорджа Расселла, а Лэнс Стролл обошёл Пьера Гасли и занял в протоколе девятую позицию.

Гран-при Австрии. Гонка. Итоговые результаты:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.377.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49.196.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.667.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:19.767.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.