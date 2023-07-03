Жак Вильнёв: у Хэмилтона никогда не было такого идеального года, как у Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«У Хэмилтона никогда не было такого идеального года, как у Ферстаппена. Стабильный уровнь выступлений Ферстаппена? Я не поражён. Он всегда обладал необычайной энергией и никогда не сдавался. И это приносит результат. Ферстаппен всегда был таким, на протяжении многих лет», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 229 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 148 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (131 очко). Хэмилтон занимает четвёртую позицию (106 баллов).

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: