Оруджев назвал своё решение проблем Формулы-1 с нарушением границ трассы
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о решении проблемы выездов за пределы трассы в «Королевских гонках».
«Пилоту не видно линии границы трассы. Но вот если убрать на том же «Ред Булл Ринге» дурацкий двойной поребрик и сделать гравий как раньше, до гравия вряд ли бы доезжали.
Каждый из гонщиков плюс-минус понимает, где он находится, и гравий вряд ли бы цепляли. Моё мнение: надо просто делать поребрик на выходе такой, чтобы на нём не помещалась машина целиком, а за ним шёл гравий. Ошибся и опустил туда колесо — молодец, сам потерял секунду или больше, но уж точно не улучшил своё время на сотую», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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