Хорнер высказался о возможности перехода Риккардо в «Альфа Таури»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности перехода резервного пилота команды австралийца Даниэля Риккардо в «Альфа Таури».

«Вы знаете, ещё рано говорить о следующем сезоне, контракт Даниэля рассчитан на год. Он впервые сядет на руль нашей машины после Гран-при Великобритании. Это пилот мирового класса. Сколько Гран-при он выиграл? Семь?

В первую очередь необходимо разобраться с тем, как он себя показывает и как обстоят дела с его мотивацией. Помимо этого, вопрос заключается в том, какое решение примет «Альфа Таури» на следующий сезон», – приводит слова Хорнера издание GPFans.

Ранее шансы на переход Риккардо в «Альфа Таури» оценил глава коллектива Франц Тост.

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