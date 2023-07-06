Сарджент: рад вернуться на трассу в Сильверстоуне, надеюсь, мы проведём отличный уикенд

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент отметил, что он рад вернуться на трассу в Сильверстоуне (Великобритания), где с 7 по 9 июля пройдёт Гран-при Великобритании Формулы-1.
«Я действительно очень рад вернуться на одну из своих любимых трасс в этот уикенд. Сильверстоун всегда был хорошо расположен ко мне, и мне нравятся скоростные участки трассы. Надеюсь, нам удастся хорошо подготовить машину, и мы проведём отличный уикенд», — приводит слова Сарджента официальный сайт команды.
На Гран-при Великобритании «Уильямс» организует празднование юбилейного, 800-го, Гран-при в своей истории. В рамках празднования команда разработала ливрею со специальным дизайном «Сильверстоун», которая отдаёт дань уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу.
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