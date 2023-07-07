Ферстаппен: болею за «МЮ», «Сити» слишком много выигрывает, как и «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, за кого болеет в английской Премьер-лиге, сравнил «Ред Булл» с «Манчестер Сити», и поделился мнением о нынешнем уровне сборной Нидерландов.

«В АПЛ я болею за «Манчестер Юнайтед», но я не какой-то суперстрастный болельщик. Я наслаждаюсь, когда вижу отличный матч, когда играют в хороший футбол. Думаю, что АПЛ — лучшая лига мира, в ней играет очень много замечательных игроков.

Думаю, что «Манчестер Сити» слишком много выигрывает, впрочем, то же самое можно сказать и про «Ред Булл». Другим нужно становиться лучше.

Что касается сборной, сейчас у команды нелёгкое положение. По уровню игры команда не дотягивает до ожиданий. Надеюсь, с возвращением Кумана дела пойдут в гору. Я, конечно, фанат сборной, но я всё равно остаюсь реалистом, Нидерланды — не лучшая команда в мире по составу. Но в современном футболе вам не обязательно нужны звёзды, чтобы добиваться успеха, самое главное — наладить игру с тактической точки зрения», — рассказал Ферстаппен в интервью talkSPORT.