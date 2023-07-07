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Хэмилтон — о 15-м месте: что бы мы ни делали с настройками, машиной тяжело управлять

Хэмилтон — о 15-м месте: что бы мы ни делали с настройками, машиной тяжело управлять
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал только 15-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при Великобритании Формулы-1.

«Этой машиной трудно управлять. Что бы мы ни делали с настройками, ей все равно тяжело управлять. На одном круге я не почувствовал никакого улучшения при изменении типа шин — это показывает, что что-то не так. Нам чего-то не хватает.

Длинные серии кругов смотрелись неплохо — по крайней мере, хоть это позитивно», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:28.078
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,022
3. Александер Албон («Уильямс») +0,2018
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,264
5. Логан Сарджент («Уильямс») +0,688
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,788
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,802
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,811
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,848
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,056
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.147
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1.160
13. Эстебан Окон («Альпин») +1.164
14. Ландо Норрис («Макларен») +1.182
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.205
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.300
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.361
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.405
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.493
20. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени.

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