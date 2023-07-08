Риккардо заявил, что готов сесть за руль «Альфа Таури», чтобы вернуться в «Ред Булл»

Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо заявил, что готов выступать в составе «Альфа Таури» в следующем сезоне Формулы-1, если это поможет вернуться в основу «Ред Булл».
«Пилотирование болида «Альфа Таури» в следующем году? У меня по-прежнему нет предубеждений. Если это похоже на то, что ты подписываешь трёхлетний контракт, и это единственное место, где ты хочешь быть, то нет, возможно, это не та сделка, которую я бы искал.
Но если есть очевидная возможность быть здесь, в «Ред Булл»… Правда в том, что я хочу быть именно здесь. Я не собираюсь обходить её стороной. Если это проложит путь к возвращению сюда, то да, это то, что я бы рассмотрел, потому что в конечном счёте это то место, куда я хочу вернуться.
Я бы хотел вернуться на стартовую решётку в следующем году. Но если всё сложится не так, как мне хотелось бы, и я снова окажусь на обочине в следующем году, я не стану волноваться, хотя это не входит в мои планы.
Я смотрю на Нико Хюлькенберга, который несколько лет был вне игры — очевидно, участвовал в гонках то тут, то там, — но в этом году он был просто великолепен. Так что я не беспокоюсь, что потеряю сезон», — приводит слова Риккардо Crash.net.
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