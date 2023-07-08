Леклер раскрыл ошибку, помешавшую ему подняться в квалификации на второе место

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Великобритании.
«Первый и второй сегменты были довольно хорошими, если учитывать, как много у меня было проблем в последних нескольких гонках в таких смешанных условиях. Сегодня ощущения были хорошими. Оправдалась моя упорная работа, проведённая в последние недели.
В третьем сегменте я не проехал круг, который хотел бы. В 15-м повороте я выехал чуть широковато. Было немного мокро, я потерял сцепление. Вероятно, потерял достаточно времени, чтобы не оказаться на первом ряду.
Удивляет, что «Макларен» так быстр. Думаю, мы все очень близки, так что воскресенье должно получиться захватывающим, пусть даже у меня нет данных из-за пропуска второй тренировки», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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