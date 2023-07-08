Ферстаппен — о провале Переса в квалификации: могу один победить в Кубке конструкторов
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал очередной провал напарника Серхио Переса в квалификации. Напомним, мексиканец в пятый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент, став только 16-м.
«Я не знаю, почему сегодня что-то пошло не так, с нашей машиной вы должны попадать в третий сегмент.
Что об этом думает команда? Вам лучше спросить Хельмута [Марко] или Кристиана [Хорнера]. Очевидно, мы боремся за победу в Кубке конструкторов, но, думаю, я мог бы сделать это и один в настоящий момент», – приводит слова Ферстаппена GPblog.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил 16-е место Переса в квалификации Гран-при Великобритании.
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