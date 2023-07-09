Вассёр прокомментировал жалобы Леклера и Сайнса друг на друга в квалификации

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о недопонимании пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса по ходу гонок квалификации Гран-при Великобритании.

«Мы обязательно обсудим это за пивом (смеётся). Всё это, конечно, вышло немного неудачно. Льюис Хэмилтон внезапно обогнал несколько машин перед последними поворотами, и это создало некоторый хаос. Наши пилоты пострадали от этого. Но всё точно будет хорошо», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

Напомним, в первом сегменте Сайнс пропустил Леклера на пит-лейне после команды с пит-уолла, но остался очень этим недоволен этим. В итоге Карлос обогнал напарника в самом конце прогревочного круга, чем был недоволен уже Леклер. Тогда монегаск сказал по радио: «Как приятно, Карлос, какой приятный обгон в последнем повороте».