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Вассёр прокомментировал жалобы Леклера и Сайнса друг на друга в квалификации

Вассёр прокомментировал жалобы Леклера и Сайнса друг на друга в квалификации
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о недопонимании пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса по ходу гонок квалификации Гран-при Великобритании.

«Мы обязательно обсудим это за пивом (смеётся). Всё это, конечно, вышло немного неудачно. Льюис Хэмилтон внезапно обогнал несколько машин перед последними поворотами, и это создало некоторый хаос. Наши пилоты пострадали от этого. Но всё точно будет хорошо», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

Напомним, в первом сегменте Сайнс пропустил Леклера на пит-лейне после команды с пит-уолла, но остался очень этим недоволен этим. В итоге Карлос обогнал напарника в самом конце прогревочного круга, чем был недоволен уже Леклер. Тогда монегаск сказал по радио: «Как приятно, Карлос, какой приятный обгон в последнем повороте».

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